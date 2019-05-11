القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي يتفقد الحدود مع المكسيك

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، إنه يعتزم تسريع وتيرة خطط تأمين الحدود الأميركية - المكسيكية، وتعزيز قدرة وزارة الأمن الداخلي على القيام بمهمتها دون مساعدة مستمرة من الجيش.

وصل شاناهان إلى ماكالين بتكساس في زيارة يعتزم خلالها أن يتفقد بنفسه مهمة الجيش هناك يتحدث إلى الجنود وغيرهم من المشاركين في العمليات الحدودية حول التحديات التي يواجهونها.

نقص الأفراد وغيرها من الموارد أدى إلى طلب وزارة الأمن الداخلي المساعدة من الجيش عند حدود المكسيك، دون وضع خطة لكيفية تسوية مشكلة نقص الموارد المتسببة في ذلك الطلب.

رفض شاناهان أي إشارة إلى أن أفراد الجيش سيستمرون في تلك المهمة على المدى الطويل. وكان قد تم نشرهم عند الحدود منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، وهم ملتزمون بالبقاء هناك حتى نهاية سبتمبر أيلول.