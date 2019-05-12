ترمب ساخراً من مرشح ديمقراطي: نيومان..حافة الحذاء

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة من السياسي الديمقراطي بيت بوتيجيج الذي يشغل منصب عمدة ساوث بيند بولاية إنديانا، واصفا إياه بأنه "ألفريد إي نيومان"، أيقونة الرسوم المتحركة من مجلة "ماد" الأميركية الشهيرة.

وقال ترمب عندما سئل من قبل صحيفة "بوليتيكو" عن أفكاره بشأن بوتيجيج: "لا يمكن أن يصبح ألفريد إي نيومان رئيسًا للولايات المتحدة".

وركز ترمب سخريته أيضًا على الاسم الأخير لبوتيجيج خلال تجمع حاشد يوم الأربعاء، وسخر من أن حملة الرجل الانتخابية سوف تجتهد لتعليم المؤيدين كيف ينطقون اسمه "Boot-edge-edge" أي "حافة.. حافة.. الحذاء".

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وظهرت شخصية نيومان لأول مرة في مجلة "ماد" في عام 1956 كمترشح في سباق الرئاسة الأميركية، حسب ما ما سُطر أمامها على الغلاف.

وقد نشرت المجلة لأول مرة عام 1952، حيث صدر العدد الأول منها في 15 نوفمبر 1952، وهي مجلة فصلية أسسها هارفي كورتزمان.

ورغم أن شخصية نيومان خيالية تمامًا، لكنه لا يزال يحصل على بعض الأصوات الاحتجاجية في الانتخابات الرئاسية بما في ذلك الأخيرة عام 2016.

وقد رد بوتيجيج على ترمب، واعترف أنه اضطر لاستخدام غوغل لكي يتعرف على هذه الشخصية الخيالية وما الذي يتحدث عنه الرئيس بالضبط.

وقال للصحافيين ليلة الجمعة "سأكون صادقًا، كان علي أن أذهب إلى غوغل، وأعتقد أنها مفارقة أجيال، ولم أحصل على المرجع".

وأضاف: "إنه أمر مضحك كما أعتقد، لكنه أيضًا رئيس الولايات المتحدة، وقد فوجئت بأنه لا يمضي وقتًا أطول في محاولة إنقاذ الصفقة التجارية مع الصين".

وردت مجلة "ماد" على بوتيجيج بالتغريد: "من يكون بيت بوتيجيج؟.. لابد أنه مفارقة أجيال".