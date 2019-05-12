غوايدو يسعى للتعاون مع البنتاغون لحل أزمة فنزويلا

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، اليوم السبت، إنه طلب من مبعوث للولايات المتحدة الاجتماع بمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية "للتعاون" من أجل حل للأزمة السياسية في البلاد.

وأوضح غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، إنه حصل على وعد من الصين بأنها ستنضم إلى جهود دبلوماسية لدول من أوروبا وأميركا اللاتينية تعرف باسم مجموعة الاتصال الدولي بشأن فنزويلا للتفاوض من أجل إنهاء الأزمة.

وفي يناير، استند غوايدو إلى بند في الدستور لإعلان نفسه رئيساً مؤقتاً قائلاً إن عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية.

واعترفت بغوايدو معظم الدول الأوروبية وبلدان أميركا اللاتينية، لكن مادورو لا يزال يحتفظ بدعم الصين وروسيا وكوبا.

وشهدت جهود غوايدو التي تستهدف الإطاحة بمادورو، جموداً في الأسابيع الماضية بعد إحباط محاولة انقلاب عسكري في 30 أبريل.