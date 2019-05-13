بومبيو يبحث مع مسؤولي الناتو طبيعة التهديدات الإيرانية

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أطلع مسؤولي حلف شمال الأطلسي على معلومات تتعلق بالتهديدات الإيرانية خلال اجتماع عقد في بروكسل.

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وقال بريان هوك الممثل الخاص بشأن إيران: "إيران تمثل تهديدا متصاعدا. وبدا أن هذه زيارة تأتي في توقيت مناسب وهو في طريقه لسوتشي". وينوي بومبيو زيارة روسيا غداً الثلاثاء، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وقد ألغى بومبيو زيارة لموسكو واكتفى بسوتشي، وذهب عوضاً عنها إلى بروكسل حيث التقى مسؤولي الناتو.

وتابع في حديثه لصحافيين: "الوزير كان يريد إطلاع المسؤولين في الناتو على بعض التفاصيل وراء ما نقوله في العلن. نعتقد أنه يجب على إيران أن تجرب المحادثات بدلا من التهديدات. كان اختيارهم سيئا بالتركيز على التهديدات".

وبحث هوك وبومبيو في بروكسل أيضاً التخريب الذي تعرضت له 4 سفن قبالة الفجيرة في الإمارات. وعند سؤاله إن كان يلقي باللوم على إيران في هذا الهجوم، رفض هوك التعليق.

هوك: لن نفرق بين إيران ووكلائها إذا قاموا بهجمات

كما أكد هوك أن واشنطن لن تفرق بين إيران ووكلائها إذا قاموا بهجمات وستحمّل طهران مسؤوليتها.

وقال هوك للصحفيين في بروكسل الاثنين إن " إيران لا يمكنها القيام بتدريب وتجهيز الوكلاء، ثم تتوقع من أي شخص أن يعتقد أنه ليس لديهم دورا في تصرفاتهم. لن نفرق بين الحكومة الإيرانية ووكلائها إذا قاموا بهجمات".