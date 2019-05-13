ترمب: سألتقي بوتين.. وموسكو تنفي الترتيب للقاء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه سيلتقي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أواخر حزيران/يونيو في اليابان.

وتوقع الرئيس الأميركي الذي يخوض مواجهة تجارية مع بكين من زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الجمعة، أن يكون الاجتماع مع الرئيس الصيني "مثمراً".

من جهته، أعلن الكرملين، الاثنين، أنه لم يتم التوصل لاتفاق على لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة العشرين، في تناقض لما أعلنه الرئيس الأميركي بخصوص لقاء نظيره الروسي.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وكالة إنترفاكس "لم تكن هناك أي طلبات. كما لا يوجد أي اتفاقات حتى الآن".