بومبيو: إذا عرضت إيران مصالحنا للخطر سنرد فورا وبقوة

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في سوتشي، الاثنين، أنه بحث الملف السوري وتصرفات إيران في منطقتة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الهدف المشترك مع روسيا هو نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية.

وقال وزير الخارجية الأميركي إنه تحدث مع الوزراء الأوروبيين ووضعتهم بتفاصيل المخاطر الإيرانية الراهنة.

ووجه رسالة إلى إيران قائلا: "إذا تعرضت مصالحنا للخطر فإننا سنرد بشكل فوري".

وأضاف "لا نسعى لحرب مع إيران لكن إذا تعرضت مصالحنا للخطر سنرد بقوة".

كما أكد بومبيو بحثه مع لافروف الأوضاع في أوكرانيا وفنزويلا، وقال "طلبنا من موسكو وقف دعم الرئيس مادرور في فنزويلا.

وكان قد بومبيو قال، إن الرئيس، دونالد ترمب، يريد أن يجد سبلاً للتعاون مع روسيا.

وأضاف "أنا هنا اليوم لأن الرئيس ترمب ملتزم بتحسين هذه العلاقات".

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المؤتمر الصحفي، الثلاثاء، إنه عقد محادثات مفيدة وصريحة مع وزير الخارجية الأميركي.

وأكد لافروف أن التوتر في العلاقة بين واشنطن وموسكو ينعكس سلبا على العالم، لافتا إلى الاتفاق على خطوات لتعزيز العلاقات الروسية الأميركية.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في مزيد من التفاهم مع واشنطن بعد نشر تقرير مولر، وكشف عن أنه بحث مع نظيره الأميركي الأزمة السورية والأوضاع في الشرق الأوسط و إيران.

وقبيل المؤتمر الصحفي قال لافروف إن موسكو مستعدة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين والمتوترة، بسبب عدد من القضايا من بينها ضبط الأسلحة وإيران.

وأضاف لافروف من مدينة سوتشي حيث من المقرر أن يلتقي بومبيو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "أعتقد أن الوقت قد حان لبدء بناء نموذج جديد للفهم المتبادل يكون مسؤولاً وبناء".