حاكم فلوريدا: قراصنة روس اخترقوا قاعدة بيانات الناخبين

بعد إفادة أمام مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، قال رون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا إن قراصنة روساً اخترقوا قاعدة بيانات الناخبين في مقاطعتين بالولاية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

أوضح دي سانتيس اليوم الثلاثاء أن القراصنة لم يتلاعبوا بأي بيانات، وأن نتائج الانتخابات لم تتعرض لخطر.

أشار حاكم الولاية إلى أنه وقع على اتفاق مع "إف بي آي" لعدم الكشف عن اسمي المقاطعتين، لكن مسؤولي الانتخابات فيهما على علم بالتدخلات.

ذكر دي سانتيس كذلك أن القراصنة تسللوا عبر بريد إلكتروني مضلل بعدما ضغط أحد الموظفين على رابط.

كان عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركو روبيو قد قال في وقت سابق إن واحدة من مقاطعات فلوريدا في الأقل شهدت تدخلا خلال الانتخابات.

كما ورد في تقرير للمحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016 أن قراصنة تسللوا إلى شبكة مقاطعة واحدة بفلوريدا في الأقل.