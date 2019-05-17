إفادات سرية بشأن إيران أمام الكونغرس الأسبوع المقبل

ذكرت مصادر بالكونغرس الأميركي، الجمعة، أن مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترمب سيدلون بإفادات سرية بشأن الموقف من إيران الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيداً من المعلومات.

وقال معاونون بالكونغرس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، سيحضرون جلسة عصر الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

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وأفاد معاونون في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أنهم يتوقعون أيضاً إفادة الأسبوع المقبل مع بومبيو، لكن لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل الأخرى.

ويشكو أعضاء الكونغرس منذ أسابيع من أن إدارة ترمب لم تطلعهم على معلومات كافية بشأن التوتر الحالي مع إيران، بل إن بعض الجمهوريين يقولون إن‭‬ الإدارة لم تطلعهم على أي شيء بشأن تلك القضية.

وباتت العلاقات بين واشنطن وطهران أكثر توتراً في أعقاب قرار ترمب هذا الشهر محاولة وقف صادرات إيران النفطية تماماً وتعزيز الوجود الأميركي في الخليج رداً على ما قال إنها تهديدات إيرانية.

وكانت واشنطن سحبت هذا الأسبوع بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد في أعقاب هجمات مطلع الأسبوع على 4 ناقلات نفطية في الخليج.

وعبر ترمب، الخميس، عن أمله في ألا تتجه الولايات المتحدة صوب حرب مع إيران.