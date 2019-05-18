طالب مسلح داخل مدرسته في أميركا.. اعتقال ولا إصابات

تمكن مدرس من السيطرة على طالب كانت في حوزته بندقية داخل حرم مدرسته الثانوية في بورتلاند غرب الولايات المتحدة، الجمعة، من دون أن يتم إطلاق أي رصاصة.

ولم تكشف الشرطة، التي تدخلت سريعاً، عن هوية المشتبه به. لكن وفق شهادات عدة أدلى بها طلاب في مدرسة باركروز الثانوية، فإن المشتبه به هو أحد زملائهم في الدراسة ويبلغ من العمر 18 عاماً.

من جهته، قال براد ياكوتس، من شرطة بورتلاند بولاية أوريغون، خلال مؤتمر صحافي: "قبل حلول الظهر بقليل، دخل أحدهم إلى حرم مدرسة باركروز الثانوية بسلاح ناري، فتدخل عدد من موظفي المبنى، وأقدم أحدهم على تثبيته أرضاً"، مشيراً إلى أنه "لم يبلغ عن وجود إصابات".

وذكر المحققون أن المشتبه به "المسلح ببندقية دخل إلى إحدى غرف التدريس" قبل أن تتم السيطرة عليه.

كما أوضحت شرطة بورتلاند في بيان أن الشرطيين وجدوا لحظة وصولهم إلى المكان أحد الموظفين يحاول السيطرة على ذلك الشخص في أحد ممرات المبنى.

وبحسب شهود عيان، لم يتم إطلاق أي رصاصة.

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ووفقاً لوسائل إعلام، فإن الموظف الذي سيطر على المشتبه به المسلح هو مدرس الرياضة.

كذلك صرح طلاب في الثانوية لصحيفة محلية أنهم شاهدوا أحد زملائهم يحمل بندقية مخبأة تحت معطفه.

وتتكرر عمليات إطلاق النار في المدارس بالولايات المتحدة، ما يثير جدلاً بشأن الأسلحة المنتشرة في البلاد.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2012، قتل شاب 26 شخصاً، بينهم 20 طفلاً، في مدرسة ساندي هوك في نيوتاون (كونيتيكت، شمال شرق) قبل أن ينتحر.

وفي 14 شباط/فبراير 2018 في يوم عيد الحب، قام الشاب نيكولاوس كروز، في الـ19 من العمر، بفتح النار في مدرسة في باركلاند جنوب شرقي فلوريدا، ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً قبل أن يتم توقيفه.

وفي 18 أيار/مايو 2018، قتل تلميذ يبلغ 17 عاماً شخصين بالغين وثمانية قاصرين في مدرسته الثانوية بولاية تكساس الأميركية.