لماذا وصف ترمب نائبا جمهوريا بأنه "من وزن الريشة"؟

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد النائب الجمهوري الذي طالب بإقالته بأنه من "وزن الريشة".

وكان نائب ميشيغان المتحدر من أصل فلسطيني جاستن عماش اعتبر السبت أن ترمب تصرف بما يمكن اعتباره "عرقلة لسير العدالة"، مضيفاً: "مما لا شك فيه أنه كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلّة لأي شخص لا يكون الرئيس الأميركي".

ورد ترمب على النائب عماش الأحد في تغريدة على "تويتر" جاء فيها "لم أكن يوما من المعجبين بجاستن عماش وزن الريشة الذي يقف في وجهي وفي وجه بعض أفكارنا الكبيرة وسياساتنا الجمهورية، فقط سعيا للكلام عن نفسه وافتعال الجدل".

Never a fan of @justinamash, a total lightweight who opposes me and some of our great Republican ideas and policies just for the sake of getting his name out there through controversy. If he actually read the biased Mueller Report, “composed” by 18 Angry Dems who hated Trump,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019

وتابع ترمب: "جاستن ليس سوى خاسر يلعب للأسف ورقة معارضينا".

من جهة أخرى، اتّهم النائب عماش وزير العدل وليام بار بتضليل العامّة "عمداً" بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص روبرت مولر المرتبط بالتدخل روسي في انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي سلسلة من التغريدات، كتب عماش إنه "لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس"، مشيراً إلى أن التقرير حدد "أمثلة عدة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة".

وتابع: "بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترمب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى للسلوكيات التي تستوجب الإقالة".

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ورداّ على هذا، كتب الرئيس الأميركي مهاجما عماش: "لو قرأ بالفعل تقرير مولر لكان عرف بأنه رغم كل شيء كان جازما بعدم حصول لا تواطؤ ولا عرقلة" لسير العدالة.

من جهته، أوضح السناتور عن الحزب الجمهوري ميت رومني أنه لا يوافق على كلام عماش.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي. إن. إن": "أكن الاحترام له، وأعتقد أن أقواله شجاعة"، قبل أن يضيف "لكنني لا أعتقد ببساطة أن العناصر اللازمة لإثبات حصول عرقلة لمسار العدالة موجودة".