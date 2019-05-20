باحثان تراجعا عن دراسة حول تأثير الكوميديا على فوز ترمب!

تراجع عالما سياسة عن دراسة أجريت الأسبوع الماضي، زعمت أن توقف الممثل الكوميدي الأميركي، جون ستيوارت، عن "العرض اليومي" الليلي المؤثر في برنامج "كوميدي سنترال" ساعد في انتخاب الرئيس ترمب عام 2016.

وكان ستيورات وهو ممثل كوميدي معروف، يلعب الدور الأساسي في هذا البرنامج منذ عام 1999 وحتى 2016، ويعتبر "العرض اليومي" أحد أهم البرامج التابعة لقناة "كوميدي سنترال" الأميركية.

قام كل من العالم "توم وود" من جامعة ولاية أوهايو و"إيثان بورتر" من جامعة جورج واشنطن، بنشر ورقتهما في أبريل بمجلة Electoral Studies (الدراسات المنتخبة) التي تتخذ من لندن مقراً لها.

وادعت الورقة أن غياب هذا الكوميدي الذي عرف بالسخرية في السياسة، عن برنامجه المعهود في هذا الشأن، قد أدى إلى زيادة بنسبة 1.1 في المئة في نصيب ترمب من التصويت.

ويقول الباحثون إنهم جمعوا بياناتهم من جميع أنحاء الولايات المتحدة وعمل مقارنات في نسبة إقبال الناخبين في انتخابات عام 2012 و2016 وتأثير برامج الكوميديا الساخرة على السياسة والانتخابات.

افتراض خاطئ

وقد افترضوا أن التغيير في المضيفين من ستيوارت، الذي اشتهر بالتهكم من ترمب في فترة الليل في انتخابات 2016 إلى المضيف الهزلي الجديد للبرنامج وهو "تريفور نوح"، أدى إلى تراجع في التصنيفات الانتخابية.

وكانت النتيجة هي حصول ترمب على حوالي 1 بالمئة من الأصوات في كل مقاطعة بعد ابتعاد سيتورات عن البرنامج.

وذكرت المجلة اللندنية، نقلاً عن العالمين: "نتائجنا توضح أن الكوميديا السياسية في وقت متأخر من الليل يمكن أن يكون لها تأثيرات ذات معنى على الانتخابات الرئاسية".

غير أن العالمين سارعا إلى الاعتذار وتم تنبيه القراء بأن نتائج الدراسة غير صحيحة، وأن هناك خطأ في النتائج التي توصلا إليها، بعد التحقق من عملهما، حيث أدركا وجود خطأ حسابي غيّر النتيجة.

اعتذار وسحب الورقة

وقال العالمان بحسب موقع فوكس نيوز الإخباري: "بعد إجراء تحقيق أوثق، اكتشفنا أننا قد ارتكبنا خطأً حسابيًا في تجميع بيانات تصنيفات السنوات".

وصرح وود: "بعد إصلاح هذا الخطأ، فقد تبين أن تغيير المقدم لم يكن له أية صلة بالتصويت الرئاسي لعام 2016 الذي فاز فيه ترمب".

وقد أخطر العالمان المجلة بالخطأ، وطلبا سحب الورقة التي وافقت عليها، حتى إنهما تلقيا الثناء على تويتر لاعترافهما علنًا بالخطأ.