كبار المسؤولين يطلعون الكونغرس على التطورات بشأن إيران

قال مساعدون في الكونغرس الأميركي إن كبار مسؤولي الإدارة الأميركية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب غداً الثلاثاء على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.

وأوضح المساعدون أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل للمخابرات لم يذكر بالاسم.

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وكان مساعدون في الكونغرس أعلنوا الأسبوع الماضي أن جلسة في مجلس الشيوخ تحددت غدا الثلاثاء لكن لم تتحدد بعد التفاصيل النهائية بشأن اجتماع مجلس النواب.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران في تغريدة أمس الأحد، مما زاد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

كما تصاعدت المخاوف بعد إطلاق صاروخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية، مساء الأحد وسقوط الصاروخ بالقرب من السفارة الأميركية لكن دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات.