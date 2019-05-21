استطلاع: نصف الأميركيين يتوقعون حرباً مع إيران

أظهر استطلاع لرويتر/إبسوس نُشر اليوم الثلاثاء أن نصف الأميركيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدخل حربا مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة"، وذلك وسط توتر متزايد بين الدولتين.

وعلى الرغم من أن الأميركيين يشعرون بقلق من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام فإن قلة تؤيد توجيه ضربة استباقية للجيش الإيراني.

وبين الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان في الفترة بين 17و20 مايو/أيار أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأميركي أولا فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون أن على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل أو جزئي.