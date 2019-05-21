البنتاغون: لا نسعى لحرب مع إيران بل ردعها

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، مساء الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى لردع إيران وليس لإشعال حرب ضدّها، وذلك بعد إطلاعه أعضاء الكونغرس على التطورات المتعلقة بهذا الملف.

وقال شاناهان للصحافيين بعد خروجه من اجتماع مغلق مع وزير الخارجية مايك بومبيو "لسنا على وشك الذهاب إلى حرب".

كما أوضح أن إحباط التهديدات الإيرانية تمّ بفضل التحرّكات العسكرية الأميركية القوية في الأسابيع الأخيرة، التي شملت نشر حاملة طائرات في مياه الخليج وقاذفات صواريخ.

إلى ذلك، قال "قمنا بدرء هجمات ضد القوات الأميركية"، مضيفاً "تركيزنا الكبير ينصبّ في هذه المرحلة على منع ايران من ارتكاب أي خطأ في التقدير. لا نريد تصعيداً في الموقف".

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"رد على التهديد"

وكان الكونغرس الأميركي أكد أن ترمب أوضح أنه لا يريد الحرب مع إيران، لكنه لم يستبعد الخيار العسكري، بعد أن استمع أعضاؤه إلى إحاطة من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول التهديدات الإيرانية، نافياً وجود توجه لشن حرب ضد إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد إيراني.

وقال أحد أعضاء الكونغرس إن "بومبيو شرح لنا الهجمات التي شنها وكلاء إيران على اليمن والسعودية".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق الثلاثاء، إنه "من الممكن جدا" أن تكون إيران وراء اعتداءات الخليج العربي.

وأوضح قائلاً: "بالنظر إلى جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها في العقد الماضي وشكل هذه الهجمات، يبدو أنه من الممكن جدا أن تكون إيران وراءها".

وتابع بومبيو "الأهم هو أننا سنواصل اتخاذ إجراءات لحماية المصالح الأميركية والعمل لردع إيران عن السلوك السيئ في المنطقة والذي يهدد بحق بتصعيد الوضع بحيث ترتفع أسعار النفط".