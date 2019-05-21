ترمب: إيران ستواجه قوة هائلة إن تحركت ضد أميركا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أن إيران ستواجه "قوة هائلة" إن حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

وأضاف في حديث للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين".

وكان الرئيس الأميركي قال في وقت سابق الاثنين، إن بلاده لم تسعَ لإجراء حوار مع إيران، وأنه إذا أرادت طهران التفاوض فيتعيّن عليها القيام بالخطوة الأولى.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين أنّ بلاده لم تسعَ لإجراء حوار مع إيران وأنّه إذا أرادت طهران التفاوض فيتعيّن... ترمب: الولايات المتحدة لم تسعَ للحوار مع إيران أميركا

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر أن "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبراً كاذباً من دون أن يكون لها أي علم (بهذا الشأن) مفاده أن الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران. هذا تقرير كاذب"، من دون أن يوضح عن أي تقرير تحديدا يتحدّث.

وأضاف "إيران ستتّصل بنا عندما تكون جاهزة لذلك. وفي الانتظار، يستمر اقتصادها في الانهيار. أنا حزين جداً على الشعب الإيراني!".

The Fake News put out a typically false statement, without any knowledge that the United States was trying to set up a negotiation with Iran. This is a false report.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2019

ويوم الأحد، رفع ترمب درجة التهديد بتغريدة حذر فيها من أنه ستكون "النهاية الرسمية لإيران" إذا ما هاجمت الولايات المتحدة.

ترمب يحذر إيران

وكتب في تغريدته: "إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهدّدوا الولايات المتحدة مجدداً".

والاثنين، ردّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تغريدة ترمب، مؤكداً أن "تبجحات" الرئيس الأميركي "لن تقضي على إيران".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن أدرجت إدارة ترمب الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية" وشددت عقوباتها بحق طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل عام.

وارتفع منسوب التوتر أكثر إثر نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" في الخليج الأسبوع الماضي للتصدي لـ"تهديدات" مصدرها إيران.

كما أمرت إدارة ترمب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.

الكونغرس الأميركي على خط الأزمة

وفي سياق متصل، قال مساعدون في الكونغرس الأميركي إن كبار مسؤولي الإدارة الأميركية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب الثلاثاء على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.

وأوضح المساعدون أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو، والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان، ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل للمخابرات لم يذكر بالاسم.

وكان مساعدون في الكونغرس أعلنوا الأسبوع الماضي، أن جلسة في مجلس الشيوخ تحددت غدا الثلاثاء لكن لم تتحدد بعد التفاصيل النهائية بشأن اجتماع مجلس النواب.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران في تغريدة أمس الأحد، مما زاد القلق من احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.

كما تصاعدت المخاوف بعد إطلاق صاروخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية، مساء الأحد وسقوط الصاروخ بالقرب من السفارة الأميركية لكن دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات.