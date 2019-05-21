واشنطن: تهديد إيران ما زال مرتفعاً

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان الثلاثاء أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح "وقف مخاطر هجمات ضد أميركيين" تشنها إيران.

وقال شاناهان "نحن في فترة لا تزال فيها المخاطر مرتفعة وتقتضي مهمتنا التأكد ألا يخطئ الإيرانيون في الحسابات".

وسيطلع شاناهان لاحقاً البرلمانيين الأميركيين في جلسة مغلقة على تطورات الوضع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران.

موضوع يهمك قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تراجع عن تهديداته لطهران بعد أن رأى وحدة الأمة... روحاني: ترمب تراجع عن تهديدنا إيران

وأكد جدية المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الإدارة الأميركية لتبرير إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي-52" وبارجة وبطارية صواريخ باتريوت من أجل التصدي لتهديدات إيرانية محتملة.

وقال الوزير الأميركي "لقد تحدّثنا عن تهديدات ووقعت هجمات" في إشارة إلى "الأعمال التخريبية" ضد أربع سفن في الخليج.

وتابع "ما أريده هو تأكيد موثوقية المعلومات"، مضيفاً أن "إجراءاتنا كانت حذرة جداً وقد تمكنا من درء مخاطر وقوع هجمات ضد أميركيين".

ولدى سؤاله عن تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب خفف فيها من وقع التهديد الوشيك الذي قد تشكّله إيران قال شاناهان "هناك خطر ونحن نتولى التعامل معه".

وتابع "لا يعني ذلك أن التهديدات التي حددناها قد زالت"، مضيفاً "أعتقد أن ردنا الحذر قد أعطى الإيرانيين الوقت للتفكير".

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية مايك بومبيو وشاناهان ورئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال جوزف دانفورد الثلاثاء في جلسة مغلقة في الكونغرس لعرض التطورات في الملف الإيراني.

وتصاعد التوتر في الأشهر الاخيرة بعدما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.