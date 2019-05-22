ترمب يرشح امرأة لقيادة القوات الجوية.. "ستكون ممتازة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية.

وكتب ترمب على تويتر قائلاً "سوف تكون وزيرة ممتازة".

I am pleased to announce my nomination of Barbara Barrett of Arizona, and former Chairman of the Aerospace Corporation, to be the next Secretary of the Air Force. She will be an outstanding Secretary! #FlyFightWin — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2019

بدورها، علقت ايفانكا ترمب على الترشيح على تويتر أيضاً، قائلة: تهانينا على هذا الترشيح، لا شك أنك ستكملين العمل الرائع الذي بدأته هيذر ويلسون، وتأخذين القوات الجوية إلى أفق أبعد".

Congratulations Barbara Barrett on your nomination to be the next Secretary of the Air Force!



You will undoubtedly build upon the great work of Sec Heather Wilson and take the Air Force to new heights!#FlyFightWin — Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 21, 2019

فمن هي تلك المرأة؟

شغلت باربرا البالغة 68 عاما منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز "ايروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017.

كما شغلت باريت المحامية السابقة وطيارة الاختبار، منصب عضو مجلس إدارة في "مؤسسة راند" التي توفّر الأبحاث والتحليلات للقوات المسلحة الأميركية.

وتعتبر مع زوجها كريغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل الأميركية العملاقة، من المانحين الجمهوريين الرئيسيين.

عام 1994 كانت أول امرأة تترشح لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

يشار إلى أنه إذا تمت المصادقة على تعيينها، ستخلف باريت امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجو هي هيذر ويلسون.

وطرح اسم ويلسون لخلافة وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي استقال في كانون الأول/ديسمبر بسبب الخلافات حول سياسات ترمب بشأن سوريا وغيرها من القضايا.

لكن ويلسون استقالت في آذار/مارس بمجرد أن أصبح من الواضح أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سيبقى في هذا المنصب.