زعيمة الديمقراطيين: ترمب ربما ارتكب ما يبرّر عزله

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الأربعاء، أنّ الرئيس الرئيس دونالد ترمب ربّما يكون ارتكب ما يبرّر إطلاق إجراءات لعزله بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونغرس، مشبّهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

وقالت بيلوسي خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن "لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأنّ الحقيقة على مرأى من كل من يعمل في المجال العام: هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستّر".

يأتي تصريح الزعيمة الديمقراطية بعيد كلمة ألقاها ترمب نفى خلالها أن يكون قد حاول التستر على جوانب في التحقيق الروسي.

واختصر الرئيس الأميركي الأربعاء اجتماعاً في البيت الأبيض مع قادة الحزب الديمقراطي، وأعرب عن غضبه بشأن التحقيقات الجارية في علاقاته المفترضة مع روسيا.

وطلب ترمب من رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الخروج من غرفة الاجتماع بعد وقت قصير من بدء ما كان يجب أن يكون جلسة نادرة حول الإنفاق على البنى التحتية في البلاد.

وبعد ذلك بلحظات قام ترمب الغاضب بجمع الصحافيين في حديقة الورود، ليعلن أنه لا يستطيع التعامل مع الديمقراطيين طالما استمروا في "تحقيقاتهم الزائفة".

وأحبط فشل الاجتماع الآمال بحدوث تعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإصلاح البنى التحتية المتداعية في البلاد.

موضوع يهمك رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، اتهام رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، له بالتورط في عملية تستر.وأضاف، في... ترمب غاضباً من بيلوسي: لا أتعمد التستر! أميركا

وتباينت روايات الجانبين بشأن ما حدث.

فبحسب ترمب فقد فض الاجتماع لأن بيلوسي اتهمته قبله بلحظات بإخفاء معلومات، تتعلق بالتحقيق الذي تولاه المحقق الخاص روبرت مولر في تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا والمحاولات المزعومة لعرقلة التحقيق.

وقال مولر إنه لا يوجد دليل على التواطؤ. إلا أن مولر قال إنه لا يستطيع استبعاد عرقلة ترمب للتحقيق، وترك لوزير العدل بيل بار إعلان عدم حصول عرقلة.

وأثار قرار الديمقراطيين متابعة القضايا غير الحاسمة في التحقيق ومناقشتهم إمكانية إطلاق إجراءات إقالة الرئيس، غضب ترمب.

وقال "أنا لا أقوم بعمليات إخفاء.. هذه هي الخلاصة: لم يحدث تواطؤ ولم تحدث عرقلة".

واتهم الديمقراطيين بتعمد مضايقة الرئاسة، وقال إن خطط البنى التحتية محكوم عليها بالفشل في الوقت الحالي، وبدا وكأنه يهدد بقطع العلاقات مع الحزب المعارض الذي يسيطر على مجلس النواب.

وقال ترمب "بالتأكيد لا تستطيع أن تسير في مسارين"، مشيراً إلى أن هناك "مسار التحقيق" ومسار دعونا ننجز المشاريع لصالح الشعب الأميركي".

وتابع "لذا، أوقفوا هذه التحقيقات الزائفة".

وبعد ذلك بقليل ردت كل من بيلوسي وشومر بانتقادهما ما حدث في الاجتماع الفاشل.

وقالت بيلوسي "دخل إلى الغرفة. والكلام الذي قاله - لا أستطيع حتى وصفه".

وفي تلميح إلى أن ترمب افتعل الخلاف لتجنب الالتزام بتفاصيل مشروع قانون مكلف للغاية للبنى التحتية، قالت "لقد تفادى الموضوع ولا أدري لماذا فعل ذلك".

وأضافت "أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة".

أما شومر فقد وصف الإلغاء الدراماتيكي للاجتماع بأنه "حجة معدة مسبقاً"، وقال "ما حدث في البيت الأبيض صادم للغاية".