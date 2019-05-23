ترمب يشن هجوماً جديداً على تيلرسون ويصفه بـ"الجاهل"

وصم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجدداً الخميس وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون، بالجهل، معترضاً على قوله إنه كان أقل استعداداً من نظيره الروسي في أول لقاء بينهما في 2017.

وكتب ترمب في تغريدة: "اختلق ريكس تيلرسون وهو جاهل تماماً وليس لديه لا الاستعداد ولا الذكاء الكافي ليكون وزير خارجية، قصة ادعى فيها أني كنت أقل استعداداً من فلاديمير بوتين خلال لقاء هامبورغ في ألمانيا".

Rex Tillerson, a man who is “dumb as a rock” and totally ill prepared and ill equipped to be Secretary of State, made up a story (he got fired) that I was out-prepared by Vladimir Putin at a meeting in Hamburg, Germany. I don’t think Putin would agree. Look how the U.S. is doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2019

وأضاف: "لا أعتقد أن بوتين يوافق على ذلك. انظروا كيف هي الولايات المتحدة".

وروى تيلرسون، الذي كان وزير خارجية في العام الأول من ولاية ترمب، هذه القصة الثلاثاء أثناء جلسة استماع مطولة مغلقة أمام لجنة برلمانية.

وبحسب هذه الرواية التي نقلتها مصادر برلمانية، كان ترمب يتوقع مقابلة سريعة مع بوتين في هامبورغ في تموز/يوليو 2017، لكن المقابلة استمرت لأكثر من ساعتين ولم تكن في صالح ترمب.

وتحظى المقابلات بين ترمب وبوتين باهتمام خاص في واشنطن، حيث اتهم قسم من الطبقة السياسية الرئيس الأميركي بتوجه تصالحي مفرط إزاء الرئيس الروسي.

ولزم تيلرسون نسبياً التكتم منذ إقالته القاسية في آذار/مارس 2018، لكن علاقاته السيئة مع ترمب معروفة للجميع.

وكان تيلرسون، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "إكسون موبيل"، قال في كانون الأول/ديسمبر 2018 إن ترمب "يفتقر إلى الانضباط، ولا يحب القراءة ولا يقرأ التقارير".

موضوع يهمك وصلت الصدامات بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والديمقراطيين ذروتها، الأربعاء، حيث أكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية... الصدام بين ترمب والديمقراطيين يبلغ ذروته أميركا

وأضاف "كان يجب أن أقول له: سيدي الرئيس، أفهم ما تريدون القيام به لكن لا يمكنكم فعله بهذه الطريقة لأن في ذلك مخالفة لقانون وانتهاكاً لمعاهدة. وكان ذلك يزعجه كثيراً".

وكانت تلك العبارات أثارت حنق ترمب الذي اتهم وزيره السابق للخارجية مرة أولى بأنه "شديد الجهل".

وأضاف الرئيس الأميركي: "كان كسولاً جداً.. ولا يملك القدرات الذهنية اللازمة.. كان علي التخلص منه في وقت أبكر".