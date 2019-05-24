ترمب سيحضر مأدبة مع الملكة إليزابيث ويلتقي ماي

قال القصر الملكي البريطاني، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيحضر مأدبة في قصر بكنغهام مع الملكة إليزابيث، وسيجري محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال زيارته لبريطانيا الشهر المقبل.

وأعلنت ماي أنها ستستقيل من منصبها في السابع من يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن يصل ترمب برفقة السيدة الأولى ميلانيا إلى بريطانيا في الثالث من يونيو/حزيران.

ويرتقب أن تستقبل الملكة التي تبلغ من العمر 93 عاما، وابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى قصر بكنغهام قبل أن يحضر غداء خاصا مع الملكة.

كما سيجري ترمب محادثات مع ماي التي أعلنت، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من رئاسة الوزراء بعد إخفاقها في تنفيذ انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي. وسوف تبدأ المنافسة على منصبها في الأسبوع التالي لزيارة ترمب.