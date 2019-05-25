مستشارة ترمب عن رئيسة مجلس النواب: تعاملني كخادمة عندها

اتهمت مستشارة البيت الأبيض والرئيس الأميركي دونالد ترمب، كيليان كونواي، الخميس الماضي، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا ورئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، بمعاملتها "كخادمة".

جاء ذلك بعد حوار متوتر بين السيدتين عقب اجتماع خاص بالبنية التحتية حضره الرئيس ترمب في البيت الأبيض.

وبعد اجتماعهما مع ترمب يوم الأربعاء الذي كان عاصفا، قالت بيلوسي إن الرئيسين الأميركيين توماس جيفرسون وثيودور روزفلت عملا مع خصومهما لتشييد البنية التحتية، لكنها لم تفاجأ بأن ترمب لم يحذو حذوهما، حسب تعبيرها.

عندها، التفتت كونواي إلى بيلوسي وسألتها عمّا إذا كان لديها رد معين تريد توصيله للرئيس بهذا الخصوص، إلا أن رئيسة مجلس النواب ردت عليها بأنها خاطبت الرئيس وليس موظفيه، مما دفع مساعدة البيت الأبيض إلى الرد عليها باستنكار قائلةً: "هذه حقيقة دعمك للمرأة".

وقالت كونواي يوم الخميس لموقع "فوكس نيوز" عن بيلوسي: "إنها سادس أغنى عضو في الكونغرس، وهي تتعامل مع الجميع كأنهم موظفيها لديها. إنها تعاملني كأنني إما خادمة عندها أو سائقتها أو طيارة خاصة بها، أو فنانة الماكياج الخاصة بها أو أنها تعتبرني.. وأنا لست كذلك".

وأضافت كونواي أنها تعتقد أن بيلوسي "ليست مؤيدة للغاية للمرأة" وأنها "مؤيدة لبعض النساء فقط، بل عدد قليل من النساء".

غير أن بيلوسي رفضت الرد على أحدث تصريحات كونواي. وقالت بيلوسي عندما سئلت عن هذه التعليقات "لن أتحدث عنها".

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وأضافت: "بصفتي رئيس مجلس النواب، رددت على رئيس الولايات المتحدة. أما بخصوص المحادثات الأخرى التي يريد الناس إجراءها فيما بينهم فهي أمر متروك لهم".

وتُعتبر بيلوسي من أغنى 30 عضواً في الكونغرس، ويبلغ صافي ثروتها حوالي 16 مليون دولار، وفقاً للأرقام التي جمعتها مجلة "رول كول" عام 2018.

أما كونواي وزوجها فقد اشتريا قصراً مساحته 15 ألف قدم مربع في شمال غرب واشنطن بنحو 8 ملايين دولار بعد عدة أشهر من بدء عملها في البيت الأبيض.

وتبلغ قيمة ثروة كونواي ما بين 10 ملايين دولار و39.3 مليون دولار، وفقاً لإفصاحها المالي لعام 2017.

ويكشف النزاع الكلامي بين كونواي وبيلوسي التوترات الحالية بين ترمب والديمقراطيين في الكونغرس.