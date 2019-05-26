ترمب غير منزعج من صواريخ كوريا.. "كيم سيفي بوعده"

بدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، المخاوف بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في الآونة الأخيرة، قائلا إنه واثق من أن زعيم البلاد كيم يونج أون سيفي بوعوده.

وقال ترمب على تويتر "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة التي أزعجت بعض أفراد شعبي وآخرين لكنها لم تزعجني. لدي ثقة في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي".

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019





يذكر أن ترمب كان غادر قمته الثانية مع كيم هذا العام في فيتنام دون اتفاق سلام، لكنه يعول كثيرا على علاقتهما الشخصية، على الرغم من تصرفات كوريا الشمالية التي يعتبرها آخرون استفزازية.

ومن المتوقع أن يناقش ترمب المخاوف بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى طوكيو.

وجاءت تصريحات ترمب بعد أن صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، السبت، بأن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي.