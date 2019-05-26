عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا

ترمب غير منزعج من صواريخ كوريا.. "كيم سيفي بوعده"

المصدر: طوكيو- رويترز
رابط مختصر

بدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، المخاوف بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في الآونة الأخيرة، قائلا إنه واثق من أن زعيم البلاد كيم يونج أون سيفي بوعوده.

وقال ترمب على تويتر "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة التي أزعجت بعض أفراد شعبي وآخرين لكنها لم تزعجني. لدي ثقة في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي".



يذكر أن ترمب كان غادر قمته الثانية مع كيم هذا العام في فيتنام دون اتفاق سلام، لكنه يعول كثيرا على علاقتهما الشخصية، على الرغم من تصرفات كوريا الشمالية التي يعتبرها آخرون استفزازية.

ومن المتوقع أن يناقش ترمب المخاوف بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى طوكيو.

وجاءت تصريحات ترمب بعد أن صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، السبت، بأن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر