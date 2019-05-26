ترمب وزعيم كوريا يتفقان على عدم كفاءة هذا الشخص!

أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الأحد، أن الرئيس دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون "متفقان" على أن المرشح الديموقراطي جو بايدن غير كفء.

وجاء كلام المتحدثة تعليقا على تغريدة لدونالد ترمب نشرها السبت قال فيها إنه ابتسم عندما سمع أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت جو بايدن بـ"الشخص صاحب معدل الذكاء الضعيف".

ووجه الصحافي شاك تود سؤالا إلى المتحدثة ساندرز خلال برنامج "ميت ذي برس" على شبكة "أن بي سي" قال فيه "هل بالإمكان أن تشرحي لنا لماذا يتوجب على الأميركيين ألا يكونوا قلقين عندما يلتقي رأي رئيس الولايات المتحدة مع رأي ديكتاتور قاتل، بشأن نائب رئيس أميركي سابق؟".

فأجابت ساندرز أن "الرئيس لا يتخذ موقفا" مؤيدا لرأي الزعيم الكوري الشمالي، "لكنني أعتقد أنهما يتفقان في تقييمهما لنائب الرئيس السابق جو بايدن".

ويبلغ جو بايدن السادسة والسبعين من العمر وهو يتقدم في استطلاعات الرأي على جميع المرشحين الديموقراطيين الآخرين في السباق إلى البيت الأبيض.

وشن ترمب هجمات عدة على بايدن خلال الفترة الأخيرة، ونعته بألفاظ غير لائقة مثل "جو النعسان".