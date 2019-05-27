ترمب أول زعيم يلتقي امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو

أصبح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، أول زعيم أجنبي يلتقي امبراطور اليابان الجديد، ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل أيار/مايو بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.

وكان الإمبراطور ناروهيتو وزوجته ماساكو في استقبال ترمب وزوجته ميلانيا صباح الاثنين نحو الساعة 9,30 صباحا (00,30 بتوقيت غرينتش).

وفي سياق زيارة ترمب لليابان، نشر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، صورة سيلفي مع الرئيس الأميركي على موقع "إنستغرام"، الأحد، بعد أن لعب الزعيمان الغولف في نادٍ ريفي خارج طوكيو.

كما رفع مكتب رئيس الوزراء لقطات لآبي وترمب في عربة غولف وهما يشقان طريقهما في أنحاء مضمار نادي موبارا الريفي. وانضم إلى الزعيمين لاعب الغولف المحترف، إساو أوكي، الذي امتدحه ترمب في وقت سابق.

وسيعود ترمب إلى اليابان في حزيران/يونيو لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.