واشنطن تزيل إريتريا من هذه القائمة

حذفت إريتريا من قائمة أميركية حكومية للدول التي تعتبرها غير متعاونة بشكل تام مع جهود مكافحة الإرهاب الأميركية.

ولم تعد الدولة المنعزلة الواقعة في شرق إفريقيا مدرجة في الإعلان الذي سيتم نشره في السجل الفيدرالي (الجريدة الرسمية) يوم الأربعاء.

وما زالت القائمة تضم كلا من إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا.

وتعد إريتريا واحدة من أكثر دول العالم عزلة، لكنها وافقت العام الماضي على استعادة العلاقات مع إثيوبيا المجاورة بشكل ملحوظ، بعد عقدين من الحرب الحدودية الدامية.

وساهم التقدم الدبلوماسي في رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات على إريتريا أواخر العام الماضي.

وزار وفد من الكونغرس الأميركي إريتريا في وقت سابق من هذا العام لأول مرة منذ 14 عاما.