ترمب يعرب عن الأسف لتوجه إسرائيل نحو انتخابات جديدة

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عن أسفه لتنظيم انتخابات جديدة بفارق أشهر في إسرائيل بعد فشل رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتانياهو في تشكيل ائتلاف حكومي.

وقال ترمب للصحافيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض "ما حدث في إسرائيل أمر مؤسف للغاية. لقد بدا وكأن نتانياهو حقق فوزاً كبيراً"، قبل أن يصفه "بالرجل الرائع".

وتابع "سيعودون للانتخابات. هذا مؤسف للغاية".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق ليل الأربعاء-الخميس على حلّ نفسه وإجراء انتخابات تشريعيّة جديدة في 17 أيلول/سبتمبر، في سابقة في تاريخ الدولة العبريّة، التي لم يسبق أن حلّ أيّ من برلماناتها نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه.

وبأغلبيّة 74 صوتاً مقابل 45، أقرّ النواب في قراءتين ثانية وثالثة اقتراح قانون حلّ الكنيست والذي قدّمه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأتى التصويت على اقتراح القانون مع انتهاء المهلة المحدّدة لنتنياهو، رئيس الوزراء المكلّف، لتشكيل ائتلاف حكومي، وتفضيل زعيم الليكود خيار العودة إلى صناديق الاقتراع على خسارة مهمّة التكليف لصالح شخصيّة أخرى كان بإمكان الرئيس رؤوفين ريفلين أن يُكلّفها مهمّة تشكيل الحكومة لو لم يحلّ الكنيست نفسه.