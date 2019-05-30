كتاب جديد.. يكشف أكثر الكارهين لترمب من الصحافيين

كتاب جديد بعنوان "Unmasked Big Media's War Against Trump" (إزاحة القناع – الحرب الإعلامية الكبيرة ضد ترمب)، قام بتعيين جيم أكوستا كبير المراسلين الصحافيين بالبيت الأبيض عن سي ان ان، بوصفه أكثر الكارهين لترمب.

الكتاب من تأليف كل من برينت بوزيل وتيم غراهام من مركز أبحاث الإعلام، سيكون متاحًا في الأسواق في 4 يونيو.

بحسب نسخة مبكرة من الكتاب، فإنه يتضمن قائمة بأكثر عشر شخصيات صحافية اعتبرهم المؤلفان من أكثر منتهكي ترمب في الصحافة ووسائل الإعلام، يتصدرهم مراسل CNN في البيت الأبيض.

ويكتب المؤلفان أن "جيم أكوستا هو الفائز لدينا".

ويضيفان: "نشك في أنه سيحتج إذا لم يكن كذلك".

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وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن وصف أكوستا بالوقح في مشادة بينهما خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي، كما سبق أن طرده من البيت الأبيض عقب توجيه أكوستا أسئلة عن "ألوان المهاجرين"، وحدثت تلك الواقعة أمام الكاميرات في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده ترمب ورئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف.