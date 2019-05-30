مسؤول أميركي: نشر الشق السياسي من خطة السلام بالوقت المناسب

قال مسؤول أميركي، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستمضي قدماً في عقد مؤتمر البحرين في أواخر يونيو حزيران لطرح الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط، التي طال انتظارها، رغم بداية حملة انتخابية جديدة في إسرائيل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الشق السياسي من الخطة والذي يتعامل مع القضايا الشائكة محور الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سينشر "عندما يكون الوقت مناسباً".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن أسفه لتنظيم انتخابات جديدة بفارق أشهر في إسرائيل بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي.

وقال ترمب للصحافيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض "ما حدث في إسرائيل أمر مؤسف للغاية. لقد بدا وكأن نتنياهو حقق فوزاً كبيراً"، قبل أن يصفه "بالرجل الرائع".

وتابع "سيعودون للانتخابات. هذا مؤسف للغاية".