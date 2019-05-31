أميركا: أي دولة تشتري نفط إيران ستخضع لعقوبات

أعلن الممثل الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد انتهاء الإعفاءات في الثاني من مايو/أيار.

وقال هوك الجمعة إن واشنطن ستفرض العقوبات "حتى إذا لم تف دولة بحدود الشراء القصوى التي تفاوضت عليها من قبل.. ". وأضاف:" سياستنا الثابتة هي وقف شراء النفط الإيراني تماما. انتهى الأمر".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت الخميس أن دولا مثل الصين والهند التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر/تشرين الثاني لشراء النفط الإيراني يمكنها مواصلة شراء الخام بعد الثاني من مايو/أيار إلى أن تصل إلى الحد الأقصى الذي تفاوضت عليه.

موضوع يهمك ألقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالمسؤولية على إيران في الهجمات التي استهدفت مؤخراً ناقلات نفطية في الخليج... بومبيو: إيران هاجمت سفن الفجيرة لرفع أسعار النفط أميركا

يذكر أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، كان أكد في مقابلة الخميس مع العربية أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدائيتها. وأضاف البيت الأبيض لا يفرق بين النظام الإيراني والميليشيات التي يسلحها، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية بحق إيران آتت أكلها.

وأشار هوك إلى أن دولا عدة في الشرق الأوسط تواجه تهديدات من إيران، مشدداً على أن هناك خيارات عدة على الطاولة في واشنطن للتعامل مع تهديدات طهران.