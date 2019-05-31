بومبيو: إيران هاجمت سفن الفجيرة لرفع أسعار النفط

ألقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالمسؤولية على إيران في الهجمات التي استهدفت مؤخراً ناقلات نفطية في الخليج قبالة الفجيرة(الإمارات)، قائلاً إنها كانت مسعى من طهران لرفع أسعار النفط العالمية.

وأبلغ بومبيو الصحافيين قبل مغادرته واشنطن في رحلة إلى أوروبا، مساء الخميس: "هذه كانت محاولات من الإيرانيين لرفع سعر النفط الخام في أنحاء العالم".

وفي وقت سابق الخميس، كان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قد أكد أنه سيتم تقديم أدلة على أن إيران كانت وراء الهجمات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع القادم.

وقال بولتون: "لا أعتقد أن أي شخص مطلع على الوضع في المنطقة، سواء فحص الأدلة أو لا، خلص إلى أي نتيجة أخرى مخالفة: هذه الهجمات نفذتها إيران أو وكلاء لها".

موضوع يهمك قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، بريان هوك، الخميس، إن واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى تتخلى عن عدائيتها.وقال هوك في... هوك: دول عدة في الشرق الأوسط تواجه تهديدات من إيران أميركا

كما اعتبر أن التهديد الإيراني لم ينتهِ، لكن التحرك الأميركي السريع للرد ساعد في ردعه. وقال للصحافيين خلال زيارة إلى لندن: "لا أعتقد أن التهديد انتهى، لكن أعتقد أن بوسعك القول إن الرد السريع ونشر قوات وغيرها من الخطوات التي اتخذناها ساعدت في الردع".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران مؤخراً، حيث قامت أميركا بنشر حاملة طائرات وقاذفات "بي. 52" في الخليج العربي بسبب تهديد لمسته واشنطن من طهران. كما أعلنت واشنطن خططاً لإرسال 1500 جندي إلى منطقة الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع.