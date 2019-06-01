ترمب يقترح بديلاً لماي.. بوريس جونسون ممتاز

على الرغم من تعبيره عن الشعور بالأسى والحزن لاستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح بديلاً "رائعاً" على ما يبدو.

فقد قال ترمب مساء الجمعة إن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسًا ممتازًا لحكومة بريطانيا، وذلك قبل يومين من زيارة له إلى المملكة المتحدة يلتقي خلالها الرئيسة الحالية للوزراء تيريزا ماي. وأضاف في تصريح لصحيفة الصن البريطانية:" بوريس سيقوم بعمل جيد، أعتقد أنه سيكون ممتازًا".

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يذكر أن ماي تستقيل "رسميًا" من منصبها في 7 حزيران/يونيو. وإثر إعلانها الاستقالة الأسبوع الماضي بعد تعثر التصويت على "بريكسيت" مدح ترمب رئيسة الوزراء البريطانية، قائلاً إنها امرأة عظيمة بذلت قصارى جهدها، وإنه سيقابلها أثناء زيارته لبريطانيا.

ويجري ترمب زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة بين الثالث والخامس من حزيران/يونيو.