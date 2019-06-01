كوميدي أميركي قلق من ترشيح بايدن.. "لا يبدو جيداً"

أعرب الممثل الكوميدي الأميركي والمعلق السياسي، بيل مار، عن قلقه من جدوى ترشيح نائب الرئيس السابق، جو بايدن، للرئاسة عام 2020.

وقال مار، في برنامج "ريل تايم" على قناة فوكس نيوز الأميركية الجمعة، إنه "يشعر بمشاعر مختلطة" بشأن ترشح بايدن.

وكرر: "أنا قلق، أنا قلق"، مضيفاً أن "الأمر لا يتعلق بعامل السن، فهنا يبدو بعض الناس جيدين، لكن جو لا يبدو جيداً. إنه يظهر كما لو أنه صورة على عملة معدنية".

غير أنه عاد للقول إنه سيقف معه "تماماً" إذا أثبت الحزب الديمقراطي أنه المرشح الوحيد القادر على هزيمة الرئيس دونالد ترمب عام 2020.

مقارنة مع جورج بوش الأب

كما أشار مار إلى تفاعل بايدن مؤخراً مع فتاة في العاشرة من عمرها أثناء حملاته الانتخابية هذه الأيام.

ورفعت البنت حاجبيها عندما قال لها بايدن: "سأراهن أنك مشرقة مثلما أنت جميلة المظهر".

وسبق أن واجه نائب الرئيس السابق انتقادات بسبب الملاحظات والإيماءات تجاه الفتيات والنساء.

وقام اللواء لورنس ويلكيرسون، وهو عقيد متقاعد في الجيش الأميركي ورئيس طاقم العاملين مع وزير الخارجية السابق، كولن باول، بمقارنة بايدن بالرئيس السابق، جورج بوش الأب، الذي اتهمته نساء متعددات بتصرفات غير أخلاقية في سنواته الأخيرة.