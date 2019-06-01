مجزرة في فرجينيا الأميركية.. موظف ساخط يقتل 12

أعلنت شرطة فرجينيا بيتش اسم المسلح، الذي قتل 12 شخصاً وأصاب 4 آخرين في مبنى للإدارة المحلية، الجمعة، قائلة إنه يدعى دواين كرادوك، وإنه مهندس ساخط يعمل في إدارة المدينة.

وقُتل كرادوك في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بعدما فتح النار في المبنى. وقال مسؤولون إن جميع الضحايا كانوا موظفين بالإدارة المحلية في فرجينيا بيتش باستثناء واحد كان متعاقداً يطلب تصريحاً.

من جهته، صرح قائد شرطة فرجينيا بيتش، جيمس سيرفيرا، خلال مؤتمر صحافي، السبت، أنه سيذكر اسم المسلح مرة واحدة فقط لأن سلطات المدينة تريد التركيز على الضحايا.

وأشار سيرفيرا إلى أن كرادوك كان يعمل في إدارة المرافق العامة بالمدينة منذ نحو 15 عاماً. وامتنع عن ذكر أي دافع محتمل للجريمة، لكنه قال إنهم ضبطوا أسلحة أخرى في مكان الحادث وفي منزل المشتبه به.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن المشتبه به استخدم مسدساً من عيار 45 مجهزا بكاتم صوت وعدة خزن للطلقات.

وهذا أسوأ حادث إطلاق نار يؤدي لسقوط ضحايا في الولايات المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عندما قتل مسلح 12 شخصاً بمطعم في لوس أنجلوس ثم انتحر.