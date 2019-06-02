تدريب عسكري أميركي مشترك بالخليج رداً على تدريبات إيرانية

قال الجيش الأميركي إن قاذفة قنابل من طراز بي- 52 وحاملة طائرات أرسلتا إلى الشرق الأوسط جراء تهديدات إيرانية، أجرتا تدريباً مشتركاً في بحر العرب.

وقالت القوات الجوية الأميركية، في بيان اليوم الأحد، إن التدريب شهد تحليق مقاتلات من طراز إف/أيه- 18 سوبر هورنيت ومروحيات من طراز إس إتش- 60 سي هوك وطائرات من طراز إي- 2 دي غراولر، وكلها تابعة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" مع قاذفة القنابل من طراز بي 52.

أضافت القوات الجوية الأميركية إن القاذفة أجرت "عمليات محاكاة لهجمات" خلال التدريب الذي أجري أمس السبت.

وأصدر البيت الأبيض أوامر بنشر حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وقوتها الضاربة في الشرق الأوسط الشهر الماضي، بسبب تهديد لم يحدده- البيت الأبيض- في ذلك الوقت.

وأعلنت الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني قبل عام، ومنذ ذلك الحين تزداد العلاقات توتراً بين البلدين حيث تعمد الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات قاسية على طهران.