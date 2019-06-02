ترمب: أخبار مزيفة.. أبدا لم أصف ميغان ماركل بـ"الكريهة"

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مجدداً، الأحد، وسائل الإعلام الأميركية التي تروج أخباراً مزيفة، وذلك من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر".

وقال ترمب إنه أبداً لم يصف ميغان ماركل، أحدث عضو في العائلة الملكية البريطانية، زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، بـ"الكريهة".

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

وغرد ترمب قائلاً إن ما سمّاه "إعلام الأخبار المزيفة" لفق ذلك الخبر، وخصص بالاسم "سي أن أن CNN" و"نيويورك تايمز New York Times" وغيرهم، متسائلاً هل يمكن أن يعتذروا؟ وأضاف: "أشك في ذلك!".

وكانت الأخبار قد تم تداولها ونسبت للرئيس ترمب، من خلال حديث مع صحيفة "ذا سان The Sun" تعليقاً على تصريحات سابقة لمواطنته ميغان ماركل، قالت فيها إنها أعلنت اختيارها للمرشحة هيلاري كلينتون قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

ويبدأ ترمب زيارة رسمية إلى بريطانيا، غداً الاثنين، حيث تستضيفه الملكة إليزابيث الثانية.

الرئيس الأميركي سيلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد غد الثلاثاء.

وكان ترمب اتخذ أيضاً خطوة غير اعتيادية بالقول إن مرشح حزب المحافظين بوريس جونسون سيصبح زعيماً "ممتازاً" للمملكة المتحدة.