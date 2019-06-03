أميركا: يجب وقف الهجمات على المتظاهرين في السودان

أعلنت السفارة الأميركية في السودان، في تغريدة على موقعها على "تويتر"، الاثنين، أن "الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف".

واعتبر البيان أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يمكنه أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول".

موضوع يهمك أكدت المعارضة السودانية مقتل ثلاثة عشر شخصا وجرح المئات بعملية فضّ اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.وكان ناشطون سودانيون... المعارضة السودانية: مقتل 13 شخصاً بعملية فض الاعتصام السودان

من جهته، قال السفير البريطاني في الخرطوم، عرفان صديق، في تغريدة على "تويتر"، إنه سمع "إطلاق نار كثيف" من منزله.

وتابع صديق: "أنا قلق للغاية إزاء التقارير التي تتحدث عن مهاجمة القوى الأمنية الاعتصام وعن وقوع إصابات. لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف هذا. الآن".

وقتل وجرح العشرات، الاثنين، خلال محاولة المجلس العسكري "فض اعتصام" المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.