الملكة إليزابيث لترمب: القيم المشتركة توحد بين بلدينا

قالت الملكة إليزابيث، الاثنين، إنها على ثقة بأن القيم والمصالح المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستظل توحّد بين البلدين.

وفي كلمة خلال مأدبة بقصر باكنغهام في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبريطانيا، تحدثت الملكة أمام ترمب وزوجته ميلانيا عن قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقالت ملكة بريطانيا: "ونحن ننظر إلى المستقبل، أشعر بثقة في أن قيمنا المشتركة ومصالحنا المشتركة ستظل توحد بيننا".

وأضافت: "نحتفل الليلة بتحالف ساعد في ضمان سلامة ورخاء شعبينا لعقود من الزمن، وأعتقد أنه سيستمر لسنوات طويلة قادمة".

من جهته، أثنى ترمب على الملكة إليزابيث، وقال أيضا إن القيم المشتركة ستوحد بين البلدين لسنوات مقبلة.

وأضاف: "بينما نحتفي بانتصارنا وتراثنا المشترك، نؤكد على القيم المشتركة التي ستوحد بيننا طويلا في المستقبل، الحرية والسيادة وحرية الإرادة وسيادة القانون".

ونظمت بريطانيا استقبالا رسميا وبسطت السجادة الحمراء للرئيس الأميركي وزوجته، الاثنين، قبل حضورهما للمأدبة مع الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام.

موضوع يهمك تقيم الملكة إليزابيث مأدبة رسمية للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى بريطانيا حالياً،... 2000 قطعة من الفضيات على مأدبة عشاء الملكة إليزابيث لترمب الأخيرة

وبعد يوم من اللقاءات مع أعضاء العائلة الملكية في بريطانيا، تتجه دفة زيارة الدولة التي يقوم بها ترمب نحو الشأن السياسي الثلاثاء، إذ سيعقد مع رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي محادثات ثنائية في مكتب رئيسة الوزراء.

من جهتها، ستشهد سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترمب وفيليب زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حفلاً بحديقة مقر الحكومة البريطانية، الثلاثاء، بحضور موظفي الحكومة وأبنائهم.

وستحضر ميلانيا حفلا إنجليزيا تقليديا بحديقة مقر الحكومة بحضور موظفي الحكومة والسفارة الأميركية. وجرى توجيه الدعوة كذلك لأبناء الموظفين للمشاركة في الحفل.

يذكر أن فيليب، مدير علاقات المستثمرين البريطاني غير المشهور، ظل بعيداً عن الأضواء خلال فترة تولي ماي منصب رئيس الوزراء المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.