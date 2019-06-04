كوشنر ينفي التحدث بشأن تصريحه الأمني مع ترمب

نفى جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترمب أن يكون قد تحدث مع الرئيس بشأن تصريحه الأمني، وذلك وفقا لما جاء في مقابلة مع مؤسسة "أكسيوس" الإخبارية وسط تحقيق في الكونغرس بشأن القضية.

وتحقق لجنة في مجلس النواب فيما إذا كان بعض العاملين في البيت الأبيض قد حصلوا على تصاريح أمنية عالية المستوى رغم اعتراض بعض المسؤولين.

وأبلغت مصادر بالكونغرس وكالة "رويترز" بأن من بين هؤلاء العاملين كوشنر وزوجته إيفانكا ترمب.

وسئل كوشنر عما إذا كان قد بحث تصريحه مع ترمب، فقال لـ"أكسيوس": "لم أناقشه معه".

وكانت إيفانكا ترمب، بنت الرئيس الكبرى، قد أبلغت تلفزيون "إيه بي سي نيوز" في مقابلة في فبراير/شباط بأنها وكوشنر لم يحصلا على معاملة خاصة فيما يخص التصاريح الأمنية.

موضوع يهمك قالت الملكة إليزابيث، الاثنين، إنها على ثقة بأن القيم والمصالح المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستظل توحّد بين... الملكة إليزابيث لترمب: القيم المشتركة توحد بين بلدينا أميركا

وسبق أن أبلغ كوشنر تلفزيون "فوكس نيوز" أنه التزم بجميع القواعد الأخلاقية الحكومية لدى اضطلاعه بعمله في البيت الأبيض في أعقاب فوز ترمب في انتخابات 2016.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت في فبراير/شباط عن مصادر قولها، إن ترمب أمر بإعطاء كوشنر تصريحا أمنيا للاطلاع على المعلومات شديدة السرية رغم عدم موافقة بعض المسؤولين.

ورفض البيت الأبيض في بادئ الأمر التعاون مع التحقيق الذي تجريه لجنة الإشراف بمجلس النواب في مسألة التصاريح الأمنية، لكنه سمح لاحقا للرئيس السابق لمكتب التصاريح الأمنية في البيت الأبيض بالإدلاء بشهادة محدودة أمام محققي الكونغرس.

وقال معاون في الكونغرس إن المسؤول، كارل كلاين، أكد أنه خفف القواعد الخاصة بإصدار التصاريح رغم اعتراض مسؤولين أمنيين.