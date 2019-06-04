محامي ترمب السابق: تقرير مولر كذب واحتيال

انتقد جون دود، المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، تقرير مولر، ووصفه بأنه "عملية احتيال" ولا يستبعد أن مولر قدم بيانا كاذبا.

وتوقع دود أن يكون ثمة الكثير من التناقضات في التقرير التي سوف تظهر لاحقًا، ويكشف عنها الوقت.

وقال دود: "ليس من المفارقات أن هذا الرجل (مولر)، الذي استمر في إدانة ومحاكمة الأشخاص بجرائم ممنهجة، قدم بيانًا كاذبًا في تقريره".

وكان دود قد استقال ككبير محامي ترمب في مارس 2018 على خلفية "تجاهل" الأخير مشورته "بشكل متزايد"، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" وقتها.

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وكان النائب الجمهوري بمجلس النواب ديفين نونيز، قد دعا إلى إصدار "جميع المعلومات والنسخ الاحتياطية" لتقرير مولر، وذلك بعد أن كشفت نسخة جديدة من رسالة البريد الصوتي لمحامي ترمب عدم المطابقة مع الإفادات الواردة في تقرير مولر.

وذكر المحامي الأميركي ألان ديرشوفيتز في برنامج "هانيتي" على قناة فوكس نيوز ليلة الاثنين أن الاقتباس "مشوه".

وقال: "هذه قضية خطيرة للغاية.. تشويه اقتباس دود أمر خطير للغاية".

وأضاف: "لا يمكن الثقة بتقرير يتكلم بوجهة نظر من جانب واحد".