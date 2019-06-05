ترمب يعاين وثيقة نادرة عن استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا

اطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مخطوطة مكتوبة بخط اليد لإعلان الاستقلال الأميركي، وذلك خلال زيارة لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وألقى ترمب، الذي يقوم بزيارة دولة لبريطانيا مدتها ثلاثة أيام برفقة زوجته ميلانيا، نظرة على الوثيقة، وكانت برفقتهما ماي وزوجها فيليب قبل محادثات في مقر إقامتها في داوننغ ستريت.

والمخطوطة التي تعرف باسم "إعلان ساسكس" واحدة من بين مخطوطتين اثنتين فقط بخط اليد للنص الذي استند إليه تأسيس الولايات المتحدة.

وخُزنت المخطوطة لأكثر من 60 عاما في غرفة وسط مجموعة كبيرة من الوثائق في "مكتب سجلات وست ساسكس" بجنوب إنجلترا إلى أن كشفت باحثتان في جامعة هارفارد النقاب عن أهميتها العام الماضي.

وقال مكتب ماي إنه يأمل في إجراء ترتيبات لمشاركة الوثيقة في مراسم مقررة عام 2026 لإحياء ذكرى مرور 250 عاما على صدور إعلان الاستقلال. وأضاف أنه من الممكن أن تشتمل هذه الترتيبات على إعارة الولايات المتحدة الوثيقة.

ويبلغ عرض "إعلان ساسكس" 60 سنتيمترا وطوله 76 سنتيمترا، ويعتقد أنه يعود إلى ثمانينيات القرن الثامن عشر، وكتب على الأرجح في نيويورك أو فيلادلفيا.

وعلى الرغم من وجود نسخ أخرى مطبوعة لإعلان الاستقلال الأميركي، فإن المخطوطة الرسمية الأخرى الوحيدة تعرف باسم "إعلان ماتلاك" ويعود تاريخها إلى عام 1776، وهي محفوظة في الأرشيف الوطني في واشنطن.

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في سياق آخر، أهدت الملكة إليزابيث الرئيس الأميركي دونالد ترمب كتابا من تأليف رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل عن الحرب العالمية الثانية، فيما تلقت ميلانيا زوجة ترمب صندوقا فضيا بغطاء مطلي بالمينا صنع خصيصا لها. وكتاب تشرشل باللون القرمزي وغلافه الخارجي مزين بالذهب.

أما ترمب وميلانيا فأهديا الملكة دبوسا للزينة صنعته شركة "تيفاني آند كو" من الفضة ووضع في صندوق مجوهرات خشبي مصنوع خصيصا للبيت الأبيض، فيما تلقى فيليب زوج الملكة سترة طائرة الرئاسة الأميركية مصنوعة خصيصاً له، ونسخة أولى موقعة من السيرة الذاتية للجنرال الأميركي السابق جيمس دوليتل.