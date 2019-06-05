ترمب يعترف بعد الإنكار: استخدمت كلمة "كريهة" لوصف ماركل

في مقابلة مع المذيع البريطاني الشهير، بيرس مورغان، يوم الأربعاء، اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه استخدم كلمة "كريهة" ليصف زوجة الأمير البريطاني هاري ميغان ماركل.

لكن ترمب قدم شرحا، فقال إنه لم يقصد أن ماركل كريهة، بل إن ما قالته عنه كان كريهاً.

الرئيس الأميركي قال كذلك لمورغان "سرَد لي الصحافي بعض الأشياء التي قالتها عني، و أنا قلت: لم أكن أعلم أنها كريهة"، لم أكن أشير إلى أنها هي كريهة، بل إنها كريهة في وصفها لي، أي أنني لم أعرف أنها تحدثت عني بكراهية".

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و كان مراسل صحيفة ذا سان البريطانية قد سأل ترمب عن انتقادات كانت ميغان ماركل قد قالتها عن ترمب في عام 2016، فأجابه ترمب "لم أعرف ذلك، ماذا أستطلع أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها كريهة". مستخدما كلمة "إنها" الإنجليزية التي تشير إلى "أنثى" و ليس إلى التعبير نفسه.

والمقابلة المذكورة مع صحيفة ذا سان نشرت السبت الماضي.

نفيٌ وطلب اعتذار من الصحافة

وكانت ماركل قد قالت - في مقابلة قبل الانتخابات الأميركية عام 2016، و قبل عامين من زواجها بهاري - إن ترمب "يكره النساء" و"يخلق الشقاق والخلاف" بين الأميركيين، وأضافت الممثلة الأميركية السابقة أنها ستصوّت لهيلاري كلنتون، لكن ترمب لم يهاجم ماركل وقال في مقابلته مع "ذا سان" إنه يتوقع أن تكون أميرة أميركية "جيدة جدا"، وأضاف: "أنا متأكد أنها ستكون ممتازة".

ورغم أن المقابلة مع ذا سان كانت مسجلة، إلا أن ترمب كان قد أنكر عبر تويتر الأحد أنه قال إن ماركل كريهة، مضيفاً: "هذا من صنع الإعلام الكاذب، وها أنا قد كشفتهم، هل ستقوم السي إن إن أو النيويورك تايمز بالاعتذار؟".