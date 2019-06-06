التوتر بين أميركا وإيران لم يؤثر على أنشطة حلف الأطلسي

أكدت بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق، الخميس، في بروكسل، أن التصعيد الأخير للتوتر بين إيران والولايات المتحدة لم يؤثر على أنشطتهم.

واستدعت واشنطن، الشهر الماضي، دبلوماسييها غير الأساسيين في العراق، بحجة أن مجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران تشكل تهديدا "وشيكا" لعناصرها.

وأعلن الجيشان الألماني والهولندي أيضا، في منتصف مايو الماضي، أنهما علّقا حتى إشعار آخر عمليات التدريب العسكري في هذا البلد.

لكن الجنرال الكندي داني فورتين، المسؤول عن بعثة الحلف الأطلسي في العراق (500 عنصر)، اعتبر أن قواته تمكنت من مواصلة مهمتها.

وقال لوسائل الإعلام في بروكسل "لا شك في أن الخطر موجود باستمرار"، لكن "تدابير حماية" قد اتُّخذت و"يمكننا مواصلة أنشطتنا".

وتتولى بعثة الحلف الأطلسي في العراق تدريب قوات هذا البلد لتجنب تكرار أحداث 2014، عندما استولى تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء واسعة من أراضي العراق وسوريا.

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وأعرب فورتين عن أمله في إنجاز هذه المهمة في غضون ثلاث أو أربع سنوات.

العراق في الخضم

وبعد عقود من النزاعات على أرضه، بات العراق في خضم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدى قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات "الإرهابية"، وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط أوائل مايو الماضي ، للرد على "تهديدات" إيرانية مفترضة، إلى توتر الوضع وأثار مخاوف من مواجهة مسلحة.