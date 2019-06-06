تسريب اجتماع لبيلوسي مع كبار الديمقراطيين.. مخطط ضد ترمب

أخبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، كبار الديمقراطيين، أنها تريد في نهاية المطاف رؤية الرئيس دونالد ترمب "في السجن"، وفقاً لتقرير.

وذكر موقع صحيفة بوليتيكو الإخباري أن بيلوسي أدلت بهذا التصريح أثناء دفاعها عن موقفها من عزل الرئيس في اجتماع مسائي مع رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، جيري نادلر، وغيره من كبار الديمقراطيين.

وقالت بيلوسي، وفقاً لمصادر ديمقراطية متعددة مطلعة على فحوى الاجتماع: "لا أريد أن أراه مُقالًا، أريد أن أراه في السجن".

كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، ورئيس الرقابة، إيليا كامينغز، ورئيس لجنة الطرق والموارد المالية ريتشارد نيل، ورئيس الشؤون الخارجية إليوت إنجل.

غير أنه بحسب المصادر فإن بيلوسي تريد محاسبة الرئيس، لكنها تعتقد أنه ينبغي على الناخبين إقالته من منصبه في عام 2020، وبعد ذلك قد يواجه تهماً جنائية.

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ويضغط نادلر وعشرات من الديمقراطيين على بيلوسي لعقد جلسات استماع بخصوص موضوع العزل.

لكن يقال إن رئيس البرلمان يعتقد أنه يجب أن يكون هناك دعم عام من الحزبين لبدء العملية، وفقًا لما ذكرته بوليتيكو.

وكانت بيلوسي قد ذكرت سابقًا أن تصرفات الرئيس "خسيسة اتجاه دستور الولايات المتحدة".

وقال متحدث باسم بيلوسي لصحيفة نيويورك بوست إن المشرعين "عقدوا اجتماعاً مثمراً حول التعامل مع تقرير مولر.. واتفقوا على إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ومواصلة المضي قدمًا بروح هجومية، بالتوازي مع استراتيجية تشريعية".

ويعقد مجلس النواب جلسات استماع الأسبوع المقبل "تركز على الجرائم المزعومة وسوء السلوك المنصوص عليها في تقرير المستشار الخاص روبرت مولر".