الكرملين: بوتين وترمب قد يلتقيان باليابان الشهر الحالي

قالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، الجمعة، نقلاً عن الكرملين، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترمب، سيلتقيان خلال اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا باليابان هذا الشهر.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: "هناك فرصة بالتأكيد. هناك فرصة لحدوث أي شيء".

وفي مايو الماضي، قال ترمب إنه سيلتقي بوتين والرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة العشرين أواخر يونيو الحالي.

ورغم التوجه الودي لترمب تجاه بوتين، تظل العلاقات متوترة بين واشنطن وموسكو بشأن عدد من المسائل الاستراتيجية، من بينها الأزمة في فنزويلا والصراع في سوريا والنزاع في أوكرانيا.

وفي يوليو الماضي، التقى زعيما البلدين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث ناقشا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب قضية الاتهامات التي تلاحق موسكو بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

يُذكر أن قمة مجموعة العشرين ستعقد يومي 28-29 يونيو الجاري في مدينة أوساكا اليابانية بمشاركة قادة الدول الأعضاء.