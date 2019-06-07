بومبيو: سنحرم إيران من الأموال المزعزعة للاستقرار

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة على تويتر الجمعة، إن بلاده ستحرم النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها لزعزعة استقرار المنطقة.

Maximum pressure on #Iran's regime continues today. @USTreasury imposed sanctions on Iran’s petrochemical sector, which funds the IRGC. The U.S. will deny the regime the money it needs to destabilize the Middle East. https://t.co/mUL5rYKYsM — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 7, 2019

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في وقت سابق، الجمعة، عقوبات على أكبر مجموعة إيرانية للبتروكيماويات وعشرات من فروعها بسبب صلاتها بالحرس الثوري، وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء اتخذ بسبب "الدعم المالي الذي تقدمه المجموعة للحرس الثوري"، مضيفة أن العقوبات تشمل أيضاً 39 فرعاً ووكيلاً للشركة في الخارج.

كما لفتت إلى أن المجموعة وفروعها تمثل 40% من إنتاج إيران من البتروكيميائيات و50% من صادرات هذا القطاع.

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وبداية نيسان/أبريل، أدرجت واشنطن الحرس الثوري على قائمتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الجمعة، إنه "عبر استهداف هذه الشبكة، نعتزم حرمان عناصر رئيسية في قطاع البتروكيماويات الإيراني من المال لدعمه الحرس الثوري".

كذلك ذكر مساعد الوزير لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، أن "الحرس الثوري تسلل بشكل منهجي إلى قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني لتمويل نفسه".