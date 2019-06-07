مسؤول فرنسي: شكوك مستمرة حول حضور ترمب "قمة السبع"

قال مسؤول فرنسي إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لم يؤكد خلال لقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه سيحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي ستعقد في أغسطس/آب في مدينة بياريتس جنوب غربي فرنسا.



وكان غياب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد خيم على اجتماع لوزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى، عقد في بريتاني هذا العام، مما سلط الضوء على صعوبة الوصول إلى أرضية مشتركة خلال القمة السنوية.



وتضم المجموعة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي.



وبعد لقاء جمع ماكرون وترمب في فرنسا، قال مسؤول فرنسي، كان يطلع الصحافيين على مجريات الاجتماع، إن مسألة حضور الرئيس الأميركي قمة مجموعة السبع هذا العام لم تتضح بعد.



وأشار إلى أنه "سيتعين عليكم توجيه هذا السؤال إليه (ترمب). من المهم لنا أن يكون في بياريتس ونأمل أن يكون هناك".