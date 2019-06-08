محاكمة أميركي خطط لهجوم في أشهر ساحات نيويورك

مثل رجل من نيويورك أمام المحكمة، الجمعة، بتهمة حيازة أسلحة، ورفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة بعدما اتهمه الادعاء بالتآمر لشن هجوم على ساحة تايمز سكوير الشهيرة في المدينة.

وقال مسؤولون اتحاديون أميركيون إن اتهامات وجهت لعاشق العلم (22 عاماً)، وهو من منطقة جاكسون هايتس، بالحصول على أسلحة بصورة غير قانونية في إطار خطة للهجوم على ساحة تايمز سكوير التي تعد من أكثر مناطق نيويورك ازدحاما.

وأمرت القاضية شيريل بولاك باحتجاز الرجل بعد جلسة قصيرة في المحكمة الجزئية في بروكلين الجمعة.

من جهته، أوضح جيمس دارو محامي عاشق العلم أنه طالب بالإفراج عن موكله بكفالة 200 ألف دولار ووضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله تحت المراقبة. وأضاف أن موكله يعيش مع والديه اللذين كانا في المحكمة وهما على استعداد للتوقيع على الكفالة.

وأظهرت عريضة اتهام تم الكشف عنها الجمعة في محكمة بروكلين الاتحادية أن عاشق العلم اعتقل الخميس بعد أن تسلم مسدسين من طراز "غلوك 19" من ضباط سريين.

وخلال لقاءات مع عميل اتحادي سري، عبّر الرجل عن تأييده لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك ولتنظيم داعش، وفقا لعريضة الاتهام. إلا أنه لم يشر أبدا إلى علاقة له بأي منظمة إرهابية أو بأحد ممثليها. كما تحدث عن استخدام سترة ناسفة في تنفيذ هجوم.

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وقال ريتشارد دونجيو، ممثل الادعاء الأميركي الذي قدم مكتبه الاتهامات في بيان: "اشترى عاشق العلم أسلحة غير قانونية في إطار خطته لقتل ضباط ومدنيين في هجوم إرهابي على تايمز سكوير".

وجاء في عريضة الاتهام أن عاشق العلم، المتهم المتحدر من أصل بنغلاديشي، اقترح تنفيذ هجوم إما في تايمز سكوير أو في واشنطن لقتل مسؤول في الحكومة الأميركية.

ويعتبر حي تايمز سكوير من أبرز المعالم السياحية في مدينة نيويورك، وسبق أن تعرض لهجمات أو كان هدفا لمخططي هجمات.

ففي عام 2017، صدم ريتشارد روخاس بسيارته حشداً من الناس في تايمز سكوير ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 22 شخصا بجروح، وفي التحقيق معه تبين أنه جندي سابق ولا علاقة له بالتيارات المتطرفة.

وفي عام 2016، اعتقل ثلاثة أشخاص كانوا ينوون زرع متفجرات في تايمز سكوير وفي مترو نيويورك، قبل أن يقوموا بفعلتهم.