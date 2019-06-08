وزير الخزانة الأميركي: اتفاقنا مع المكسيك حول الهجرة مهم جداً

أشاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، السبت، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والمكسيك حول الهجرة ووصفه بأنه "مهم جداً جداً".

وقال منوتشن متحدثاً إلى الصحافيين، على هامش اجتماع وزارة المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان: "إننا في غاية الارتياح للاتفاق الذي توصلنا إليه"، مضيفاً "نقدر كثيراً التعهدات التي قطعتها المكسيك لمساعدتنا في مسائل الهجرة الهامة هذه".

وتابع: "بالتالي، وافق الرئيس على أننا لن نمضي قدماً في الرسوم الجمركية" على المكسيك، مشيداً بهذه "النتيجة الهامة جداً" بعد مفاوضات صعبة جرت على مدى أيام.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة وبالتالي فإن الرسوم الجمركية المشددة التي كان يهدد بفرضها على مكسيكو "تم تعليقها إلى أجل غير مسمى".

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة، وبالتالي فإن... ترمب يعلق الرسوم على المكسيك بعد الاتفاق حول الهجرة أميركا

وكتب على "تويتر" أن "المكسيك وافقت بدورها على اتخاذ تدابير قوية لوقف تدفق المهاجرين عبر المكسيك إلى حدودنا الجنوبية".

وأوضح أن هذه التدابير ستؤدي إلى "خفض كبير أو القضاء على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "تفاصيل الاتفاقية ستنشرها قريباً وزارة الخارجية".

وبعد دقائق من تغريدة ترمب، أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك في بيان مشترك أن مكسيكو ستتخذ "إجراءات غير مسبوقة" لمكافحة الهجرة غير القانونية.