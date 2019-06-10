أميركا.. تحطم مروحية فوق سقف مبنى في مانهاتن

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك، الاثنين، أن طائرة مروحية تحطمت فوق مبنى بمانهاتن. وقال حاكم نيويورك أندرو كيومو، إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطراري للطائرة المروحية على سطح المبنى ووقوع حريق.

وأضاف أن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى.

وتابع: "إن النار اندلعت في المروحية خلال هبوطها، مستبعدا فرضية عمل إرهابي".

كما أوضح أن القتيل كان يستقل المروحية، ولكن تعذر حتى الآن معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا فيها.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44 — CNW (@ConflictsW) June 10, 2019

ووقع الحادث على مسافة غير بعيدة من حي تايمز سكوير، على برج من 54 طابقا يقع في الجادة السابعة التي تضم خصوصا الفرع الأميركي لمصرف "بي إن بي باريبا".

وحصل الحادث فيما كان المطر ينهمر على نيويورك مصحوباً بضباب كثيف.

إلى ذلك، أظهرت مشاهد بثتها التلفزيونات الأميركية انتشاراً لعدد كبير من سيارات الإسعاف أمام العديد من المباني الكبيرة، فيما تم إخلاء الحي مؤقتاً.