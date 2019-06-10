الحرائق تستعر في كاليفورنيا.. وإخلاء متنزه ترفيهي شهير

قالت السلطات الأمي ر كية إن حريق غابات استعر في جنوب ولاية كاليفورنيا أدى إلى إخلاء متنزه ترفيهي شهير "Six Flags Magic Mountain" بالإضافة إلى متنزه ترفيهي آخر، أمس الأحد، لكن لم تتعرض أي منازل للخطر، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

ووفقا لإخطار من إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، فقد اندلع الحريق في منطقة فالينسيا بمقاطعة سانتا كلاريتا على بعد نحو 56 كيلومترا شمال غربي لوس أنجلوس، والتهم نحو 40 فدانا من الحشائش على طول نهر سانتا كلارا.

وتمكن أفراد الإطفاء من تحجيم الحريق لعدة ساعات، وشكلوا خطوط احتواء حول 20% من قطره.

وقال أوليج بوليسكي، قائد شرطة المقاطعة، إن المنازل و المباني التجارية في المنطقة التي لا يسكنها عدد كبير من الناس ليست في خطر بسبب الحريق.